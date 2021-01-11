البرازيل تسجل 469 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 29792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و469 وفاة جديدة جراء الفيروس في البلاد.وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 29792، ليصل العدد الإجمالي إلى 8105790 حالة.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.