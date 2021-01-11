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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هانى شاكر: تواصلت مع على حميدة وسيدخل المستشفى صباحًا

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:21 ص
هانى شاكر
هانى شاكر
محمد قدري
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قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه اتصل بالفنان علي حميدة قبل قليل واطمأن على حالته الصحية وطمأنه على أنه سيلبي له كل طلباته خلال ساعات.

وأضاف أمير الغاء العربي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أنه اتصل بنقيب الموسيقيين في الإسكندرية لتسهيل كل الأمور للفنان علي حميدة، وأنه سيدخل المستشفى صباحا لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وستتكفل النقابة به في كل الأمور.

وأشار إلى أنه لم يتواصل مع النقابة خلال الفترة الماضية لأنه لم يجدد الاشتراك خلال السنتين الماضيتين، كما سيقوم بدفع الاشتراك من جيبه الخاص وسيجدد له الاشتراك، مؤكدًا أن النقابة لن تتخلى عن أى أحد من الفنانين على الإطلاق.

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