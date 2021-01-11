حقيقة تورط قيادة أمنية فى جريمة قتل بأسيوط

نفت مصادر أمنية ما تردد على إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تورط أحد القيادات الأمنية فى جريمة قتل.وفى إطار محاولاتها اليائسة نشرت القناة الإخوانية خبرًا إدعت خلاله تورط أحد القيادات الأمنية بأسيوط فى جريمة قتل.وأكدت المصادر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وأنه يأتى ضمن نهج الجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب والشائعات لتأليب الرأى العام، وزعزعة حالة الاستقرار الأمنى.