حملى بكر: أطالب الرئيس السيسى بإصلاح حال الفن (فيديو)

قال الموسيقار حلمي بكر، إنه يوجه ندائه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل ما يهتم بكل الأمور في البلد، بعصاه السحرية في كل أمور البلد، أن يستخدم تلك العصا لإصلاح حال الفن السيء حاليًا.وأضاف "بكر"، خلال تواجده ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي من خلال برنامجها "جملة أخيرة" عبر قناة "أون"، أن البلد التي أنجبت عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وفايزة ونجاة وقدمت وردة وصباح والكثير من النجوم لا يمكن أن تقدم الأسماء صاحبة الأداء السيىء المتواجدين على الساحة حاليًا.وأكد أن الفن مرآة المجتمع ومرآة ما يقدمه الرئيس، فلو أراد أن يعكس الصورة فعليه أن يصلح حال الفن، بينما ردت عليه لميس الحديدي بأن تلك الأمور ليست مسئوليته فلديه هموم أخرى.