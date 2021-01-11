حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

كان الفنان الراحل حسين رياض يعمل في فيلم «الأسطى حسن» عام 1952، لكنه أصيب فجأة بالشلل.تحكى «فاطمة» ابنة الفنان الراحل، أن والدها كان يشارك في تصوير الفيلم بشكل عادي، لكن في أحد الأيام، عاد حسب ميعاده، ليلتقط أنفاسه من تعب التصوير، لكنها فوجئت بأنه بعد استيقاظه أنه غير قادر على الحركة، واكتشفت أنه قد أصيب بالشلل.وحسبما قالت أثناء وجودها في برنامج «الستات مبيعرفوش يكذبوا»، على شاشة قناة «سي بي سي» أنها استدعت الطبيب، الخاص الذي قام بعمل بعض الحجامة لذراعه لمنع حدوث جلطة، واستمر في التعافي لمدة 15 يومًا.وكان الفنانين يملئون منزل والدها حسين رياض للاطمئنان عليه بشكل يومي، خاصة الفنانين عمر الحريري، وحسن يوسف الذي كان يحبهما ويقدرهما.يذكر أن فيلم «الأسطى حسن» يدور حول «حسن» عامل في ورشة خراطة، ناقم على معيشته وعلى ظروفه المادية القاسية، تحضر إليه ذات مرة في الورشة التي يعمل بها إحدى سيدات المجتمع الراقي التي تعجب به وتدعوه لفيلتها لاستكمال وتركيب الديكور، ويتورط معها «حسن» في علاقة محرمة ويهجر منزله.