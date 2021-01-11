بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

في الأيام القليلة الماضية، دخلت الدكتورة عبلة الكحلاوي إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية.وقالت إحدى المسئولات في جميعة الباقيات الصالحات لـ«الدستور»، إن الدكتورة عبلة الكحلاوي حالتها حاليًا مستقرة، متابعة: «لا نملك لها إلا الدعاء».جدير بالذكر، أن الدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهي داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي.