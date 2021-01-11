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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:42 ص
رشدى أباظة
رشدى أباظة
وائل توفيق
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تعاون الفنان رشدي أباظة مع المخرج يوسف شاهين في أفلام سينمائية حققت نجاحًا، ومنها فيلم "جميلة بوحيرد" الذي يحكي عن حياة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.

وبالرغم من ذلك التعاون إلا أن "أباظة" أقسم أنه لن يعمل مع "شاهين" مرة أخرى، بعدما حدث في فيلم "الناصر صلاح الدين".

واستبعد المخرج الراحل الفنان رشدي أباظة من تجسيد دور البطولة في فيلم "الناصر صلاح الدين"، رغم توقيعه للفيلم مع المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار الذي توفى قبل بدء التصوير، واستعانت ابنته بالمخرج يوسف شاهين ليستكمل العمل، والذي قرر وقتها إسناد البطولة للفنان أحمد مظهر بدلًا من رشدي أباظة، ما أثار خلافًا طويلًا بينهما، ولم تجمعهما أي أعمال فنية أخرى من وقتها.

وحزن رشدي أباظة وعاش أيامًا عصيبة عقب رحيل المخرج عز الدين ذو الفقار، فبعدما أقلع عن الشراب، عاد إليه بشراهة، لا بسبب حزنه على رحيل صديقه فحسب، بل أيضًا لإحساسه بأنه فقد "دليله" السينمائي إلى الأبد.

وعندما عرض "شاهين" على "أباظة" العمل في فيلم "الاختيار" رفض رفضًا قاطعًا، وقال لزوجته الفنانة سامية جمال "أقسمت بكِ وبابنتي، أن لا أعمل معه حتى لو لم أجد طعامًا"، حسب جريدة "الجريدة" الكويتية.

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