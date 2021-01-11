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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل ستة من حراس محمية فيرونجا فى كمين مسلح بشرق الكونغو

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:01 ص
شرطة الكونغو
شرطة الكونغو
وكالات
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أفادت وكالة "رويترز" بمقتل ستة على الأقل من حراس محمية فيرونجا الوطنية شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وإصابة آخرين، في كمين.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين بالمحمية قولهم أن مسلحين قتلوا ستة على الأقل من الحراس وأصابوا عددا آخر في كمين بالمحمية الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي مأوى للغوريلا الجبلية المهددة بالانقراض.

وقال المتحدث باسم المحمية أوليفييه موكيسيا: إن "هوية المهاجمين لم تتضح على الفور. ووجهت أصابع الاتهام في هجمات سابقة على حراس للمحمية، إلى مسلحين يقاتلون من أجل السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية في شرق الكونغو".

وأضاف: "نؤكد هذه الأنباء المؤسفة. هاجمت مجموعة من المسلحين مواقعنا في منطقة نياميتويتوي في وسط متنزه فيرونجا الوطني".

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