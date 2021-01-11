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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تقرير حكومى: «الأوقاف» تستجيب لشكاوى المواطنين بنسبة 99%

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:25 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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استعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، تقريرًا يتضمن جهود المنظومة خلال عام 2020م. 

وتضمن التقرير أن وزارة الأوقاف قد حققت استجابة وردًا على شكاوى المواطنين بنسبة 99%، محققة المركز الأول بالشراكة مع بعض الوزارات في الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وفيما يتعلق بالوزارات التي استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى خلال العام، فقد كانت وزارة الأوقاف هي الأعلى إنجازًا بنسبة 99%، يليها وزارة البترول والثروة المعدنية بنسبة 97%، ووزارة النقل 92%، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والشباب والرياضة بنسبة 91%.

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