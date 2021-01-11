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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صندوق الاستثمارات الروسى: «سبوتنيك V» سيتيح للجزائر حماية صحة مواطنيها

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:28 ص
سبوتنيك V
سبوتنيك V
وكالات
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رحب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بقرار وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، تسجيل لقاح «سبوتنيك V» الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار صندوق الاستثمارات المباشرة، في بيان له، إلى أن الجزائر أصبحت بذلك أول دولة في القارة الإفريقية تعتمد اللقاح الروسي، لافتًا إلى أن تسجيل اللقاح جاء ضمن إطار إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئة، على غرار القرارات المماثلة التي سبق أن تبنتها بوليفيا وصربيا، حسبما أفادت وكالة أنباء « تاس».

وذكر البيان أن توفير إمدادات «سبوتنيك V» إلى الجزائر سيتم بفضل شركاء صندوق الاستثمارات المباشرة في الهند والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

وأشاد المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بالقرار الجزائري، قائلًا: «ستساعد إمدادات اللقاح إلى الجزائر حماية صحة مواطنيها واستئناف أنشطتها الاقتصادية بالكامل».

وتصل فعالية «سبوتنيك V»، الذي يجري التطعيم به على جرعتين «وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم» إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

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