وزير الأوقاف ينعى عميد طب الأزهر الأسبق: فقدنا قامة علمية وأخلاقية كبيرة

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور إسحاق عبدالعال أستاذ الجراحة العامة والعميد الأسبق لكلية الطب جامعة الأزهر ومدير عام المستشفيات بجامعة الأزهر سابقا (رحمه الله رحمة واسعة)، سائلا الله (عز وجل) أن يشمله برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة وطنه وجامعته ورسالته الإنسانية، وما أفنى حياته فيه من خدمة الناس، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه وتلاميذه في كل مكان الصبر والسلوان.وقال وزير الأوقاف: "فقدنا قامة علمية وأخلاقية، رحمه الله رحمة واسعة وجعل هذه الليلة خير لياليه وأسكنه فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون)".توفي الدكتور إسحاق عبد العال عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.كان الدكتور إسحاق عبدالعال عميد كلية الطب الأسبق بجامعة الأزهر، قد تلقى العلاج بإحدى المتشفيات بمصر الجديدة التابعة لوزارة الأوقاف