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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل قرابة 16 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:14 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل قرابة 16 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل تراجعا مقارنة مع رقم اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية على موقعها الإلكتروني أنها رصدت خلال اليوم الأخير 15944 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 20177 إصابة في اليوم السابق.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء كورونا في المستشفيات الفرنسية خلال آخر 24 ساعة، حسب بيانات الوزارة، بواقع 151 حالة وفاة، مقابل 171 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في فرنسا منذ بداية الجائحة مليونين و783256 حالة، منها 67750 وفاة.

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