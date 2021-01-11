صدر جباروف يفوز فى انتخابات الرئاسة بقيرجيزستان

فاز صدر جباروف، في انتخابات الرئاسة المبكرة التي جرت إثر انهيار حكومة قيرجيزستان السابقة، فيما صوت الناخبون لمصلحة الانتقال إلى النظام الرئاسي.وأفادت هيئة الانتخابات المركزية بأن جباروف حصل على دعم حوالي 80% من الناخبين حسب نتائج 98% من الأصوات، مما يعني عدم وجود الحاجة إلى إجراء جولة إعادة.وأوضحت أن ما يزيد على 80% من الناخبين أيضًا أيدوا مقترحًا بتعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي ما يمنح الرئيس سلطات أكبر على حساب البرلمان.