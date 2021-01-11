يوفنتوس يفوز على ساسولو 3-1 فى الدورى الإيطالى

فاز يوفنتوس على ضيفه ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب اليانز ستاديوم في إطار الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.تقدم دانيلو ليوفنتوس في الدقيقة 50، وأدرك ساسولو التعادل في الدقيقة 58 عن طريقة جريجوري ديفريل، ورد اليوفي بهدفين بواسطة كل من آرون رامزي وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 82و90، ولعب ساسولو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 بعد طرد اللاعب بيدرو اوبيانج.وبهذا الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 33 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 29 نقطة بالمركز السابع.