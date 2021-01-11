البحرين: استمرار السماح للطائرات القطرية بالمرور فى مجالنا الجوى
الإثنين 11/يناير/2021 - 04:53 ص
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أعلنت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.
وأشارت شئون الطيران المدني - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" - إلى تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح غد الإثنين الموافق 11 يناير 2021.
وأشارت شئون الطيران المدني - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" - إلى تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح غد الإثنين الموافق 11 يناير 2021.