تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

تحركت حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، نفذت إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري اليوم الأحد حملات موسعة بنطاق مدن الزرقا والروضة وميت أبو غالب.واستهدفت الحملات المرور ٢٤ منشأة من مطاعم ومقاهي ومنشآت تقدم خدمات متعددة، إذ أسفرت عن تحرير ١٢ محضر لعدم ارتداء الكمامة وتوقيع غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيه، فضلًا عن مصادرة الأدوات المستخدمة بالمخالفة للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية.