«حلم 29 عامًا».. السفيرة الإسرائيلية تتحدث عن مصر وتركيا

العلاقات مع مصر



أزمة تركيا بسبب استبعدها من منتدى غاز المتوسط



مصر زعيمة العالم العربي ولن تتخلى عن فلسطين



المصريون يناهضون التطبيع



إسرائيل في الصحافة المصرية.. و«محطة تل أبيب» فى «الدستور»



أجرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية، حوارًا مطولا مع أميرة أورون سفيرة تل أبيب في مصر، إذ أوضحت أنها كانت تسعى لهذا المنصب منذ 29 عامًا.وقالت «أورون»: «منذ أن كنت طالبة في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي عام 1991، أخبرت صديقتي التي تدعى (ديتزا فرويم) أني سأكون أول سفيرة لإسرائيل في القاهرة، واستغرق الأمر 29 عامًا».وقالت أميرة أورون، في حوارها، إن العلاقات بين إسرائيل ومصر لم تكن دافئة أبدًا، لكنها تسعى إلى أن تكون هناك فرص لتوسيع العلاقات من خلال تعزيز التجارة الثنائية والتنمية، مضيفة: «هناك مجال آخر رئيسي للتعاون المحتمل بين الجانبين، وهو مجال الطاقة، خاصةً أنهما طرف في منتدى غاز شرق المتوسط، والذي يضم اليونان وقبرص والأردن والسلطة الفلسطينية».وأوضحت أنه باستثناء إيطاليا، فمصر هي الدولة الوحيدة في حوض البحر الأبيض المتوسط التي تمتلك منشأتان للغاز الطبيعي المسال، متابعة: «حتى وقت قريب، كانت المحطات تعمل بقدرة منخفضة، حوالي 30%، لكن هذا الرقم زاد منذ عام 2018، وفي الوقت ذاته تقريبًا تم توقيع اتفاق بين تل أبيب والقاهرة لتصدير الغاز مع مصر، وأن تصدر الأخيرة الغاز إلى أوروبا، وهو ما يعد مصدر دخل مهم لها».وردا على سؤال حول كيفية تأثير استبعاد تركيا من منتدى غاز شرق المتوسط على علاقات تل أبيب وأنقرة، أجابت «أورون»: «العلاقة مهمة على الرغم من تحديها من قبل استفزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن أردوغان غير رأيه، إذ قال علنًا أواخر الشهر الماضي إنه يريد تحسين العلاقات مع إسرائيل».وقالت: «هذ التحول علامة على الضيق التركي بسبب العزلة السياسية، وما يحدث حاليا هو تكرار لما حدث عام 2015، عندما أسقطت تركيا بطريق الخطأ طائرة روسية، وحاولت إصلاح الأمور من خلال تحديث المفاوضات مع إسرائيل بشأن خط أنابيب للغاز، وهو مشروع تم استبعاد حدوثه حينها».وتابعت: «في ذلك الوقت دفع جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي آنذاك، لإجراء محادثات بين إسرائيل وتركيا، وبعد خمس سنوات، أصبحت تركيا منعزلة مرة أخرى، ولديها الكثير من النزاعات مع العديد من البلدان في حوض البحر المتوسط».وأكدت أن التاريخ هو سبب عدم ارتياح المصريين لفكرة وجود علاقات دافئة مع إسرائيل، مثلما الحال مع الإمارات على سبيل المثال، فهم – تقصد المصريين - على وعي بالحروب بين تل أبيب والقاهرة.وأوضحت أن مصر هي زعيمة العالم العربي، وأن القضية الفلسطينية هي جزء مهم من السياسة الخارجية لها، قائلة: «لا يمكن لمصر أن تنأى بنفسها عن التزامها بالقضية الفلسطينية، فهي ملتزمة بها ليس منذ عام 1977 لكن منذ لحظة إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1965».وأضافت: «كل الاحترام للدول العربية، لكن مصر هي زعيمة العالم العربي، وبالتالي فالتزامها تجاه الفلسطينيين مختلف، فحتى لو لم ترعى مصر علاقات دافئة مع الإسرائيليين، كما فعلت الإمارات والمغرب، فإنهما لا يزالان يؤيدان اتفاقي التطبيع، وموازنة ذلك بالإشارة إلى الفلسطينيين، ولا يمكن لمصر الانفصال عن تلك القضية».وأكدت: «في مصر هناك مشاعر راسخة مناهضة للتطبيع، والنقابات العمالية هناك لا تزال ملتزمة بقرار عام 1977 بعدم إجراء أي تطبيع ثقافي مع إسرائيل».وقالت السفيرة الإسرائيلية إنها تهتم بشدة بقراءة الصحف المصرية: «لا يمكن أن أبدأ يومي إذا لم يكن لدي الصحف المصرية المطبوعة على مكتبي في الصباح، وأفضل عدم تحديد الصحف التي أقرأها حتى لا أسيء للآخرين، لكني أقرأ كل المقالات المهمة يوميا»، موضحةً أن هناك ضابط اتصالات في السفارة يتصفح المواقع الإخبارية البارزة بشكل مستمر ويعد تقارير ملخصة لها يوميًا.وأضافت أنها ترى الصحافة المصرية ديناميكية للغاية، وأن هناك اطلاع لفهم السياسة الداخلية لإسرائيل، مشيرةً إلى أن هناك بعض التقارير حول الفوضى السياسية في إسرائيل، لكن لا شيء يبرز، وعلى سبيل المثال صحيفة «الدستور» اليومية لديها قسم يسمى (محطة تل أبيب) وصفحة أسبوعية تغطي القضايا والسياسة الإسرائيلية، وفهم الأوضاع.وأكدت «أورون» أنه يجب القراءة لنجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل في الأدب، فهو مشهور في إسرائيل، كما أوصت بالقراءة للكاتب المعاصر يوسف زيدان، الذي تمت ترجمة كتابه "عزازيل" إلى العبرية والإنجليزية.وأشارت «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن أورون، البالغة من العمر 54 عامًا، مخضرمة في السلك الدبلوماسي وتتحدث باللغة العربية بطلاقة، وعملت سابقًا كدبلوماسي مبتدئ في مصر، ونائبة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعملت في تركيا بصفتها القائم بالأعمال الإسرائيلي في أعقاب أزمة سفينة مرمرة، عندما تراجعت العلاقات بين تركيا وإسرائيل، مما جعلها دبلوماسية إسرائيلية رفيعة المستوى هناك.