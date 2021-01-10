إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والعميد حازم راتب مدير إدارة المرور، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديرى إدارتي الأملاك والميزانية بالديوان العام والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.و تناول الاجتماع آليات تحقيق الاستفادة من الأراضي الغير مستغلة بنطاق مدينة دمياط، والتي جاء من أبرزها قطعة الأرض المطلة على كورنيش النيل بالمدينة على مساحة ١٧ فدانًا، إذ يأتي من ضمن هذه المساحة ١٢ ألف متر يتم استغلالها من قبل إدارة المرور لحجز السيارات والمركبات المخالفة.وفى هذا الصدد، بحثت محافظ دمياط كافة المواقع المقترحة لنقل تلك المركبات إليها، للارتقاء بالمظهر الحضاري العام لتلك المنطقة الحيوية التي تُعد مدخلًا للمدينة، ولبدء استغلال المنطقة بأكملها لتنفيذ مشروع الدولة لإنشاء مجمع سكني حضاري متكامل ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة أو سكان المناطق التي سيتم فتح محاور مرورية جديدة على غرار ما تم بمشروع الأسمرات بمحافظة القاهرة وبشائر الخير بمحافظة الإسكندرية.وطبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وجهت محافظ دمياط ببدء نقل هذه المركبات إلى الموقع الذي تم اختياره بنطاق المدينة، والذي يقع على مساحة ٢ فدان، والانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن.