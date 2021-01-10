رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

الأحد 10/يناير/2021 - 11:49 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط
حسام فهمي
طباعة
عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والعميد حازم راتب مدير إدارة المرور، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديرى إدارتي الأملاك والميزانية بالديوان العام والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

و تناول الاجتماع آليات تحقيق الاستفادة من الأراضي الغير مستغلة بنطاق مدينة دمياط، والتي جاء من أبرزها قطعة الأرض المطلة على كورنيش النيل بالمدينة على مساحة ١٧ فدانًا، إذ يأتي من ضمن هذه المساحة ١٢ ألف متر يتم استغلالها من قبل إدارة المرور لحجز السيارات والمركبات المخالفة.

وفى هذا الصدد، بحثت محافظ دمياط كافة المواقع المقترحة لنقل تلك المركبات إليها، للارتقاء بالمظهر الحضاري العام لتلك المنطقة الحيوية التي تُعد مدخلًا للمدينة، ولبدء استغلال المنطقة بأكملها لتنفيذ مشروع الدولة لإنشاء مجمع سكني حضاري متكامل ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة أو سكان المناطق التي سيتم فتح محاور مرورية جديدة على غرار ما تم بمشروع الأسمرات بمحافظة القاهرة وبشائر الخير بمحافظة الإسكندرية.

وطبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وجهت محافظ دمياط ببدء نقل هذه المركبات إلى الموقع الذي تم اختياره بنطاق المدينة، والذي يقع على مساحة ٢ فدان، والانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«حلم 29 عامًا».. السفيرة الإسرائيلية تتحدث عن مصر وتركيا

مدبولي: الرئيس وجه بخروج مونديال اليد بصورة حضارية تبهر العالم

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

الصور

image description

تحرير ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة فى حملة بدمياط

image description

إنشاء مجمع سكنى حضارى بدمياط

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

«التعليم» تكشف ضوابط صرف الحوافز في فترة حظر كورونا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

يوفنتوس يفوز على ساسولو 3-1 فى الدورى الإيطالى

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

أيام زمان

سر خوف عبد الوهاب من الحسد: «كان بيمسك الخشب دايمًا»

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

ليلى طاهر ويوسف شعبان حب انتهى بالطلاق 3 مرات

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«ملفات ثقافية» يستضيف الكاتبة الروائية نهلة عبد السلام غدًا

«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي

«البحث عن عازار».. جديد الكتب خان لـ نزار آغري

الانتحار المؤقت