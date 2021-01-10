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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«أنت استثنائى».. قصة جروب لدعم الشخصيات البسيطة لإظهار مواهبهم

الأحد 10/يناير/2021 - 11:47 م
إسلام حمدي
إسلام حمدي
أريج الجيار
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"أنت استثنائي" مجموعة اجتماعية انتشرت على موقع "فيسبوك" بدأها 3 شباب في مقتبل عمرهم، كل ما في ذهنهم تكوين منصة لخروج قصص كفاح الشباب ومواقفهم الإنسانية إلى النور، ودعمهم وتمهيد طريق النجاح لهم، لرسم البسمة على وجوههم، إلى أن وصل عدد أعضائه إلى ما يقرب 800 ألف خلال 3 أشهر.

يقول إسلام حمدي، أحد مؤسسي جروب "انت استثنائي": "القصة بدأت عندما انتشر فيديو بائع الفريسكا بشكل كبير، وبدأت حياته تتغير كتير للأحسن وشوفنا إن ممكن السوشيال ميديا تغير حياة أحد 180 درجة لمجرد إن الناس شافته وعرفته وتفاعلت معاه، فقررنا نكون مثل منصة تظهر القصص والمواقف للناس اللي محدش يعرفها ونحاول نساعدهم يتشافوا أكثر أمام الناس وجايز دا يغير حياتهم للأفضل".

وتابع إسلام، في تصريحات لـ"الدستور": "أغلب الوقت إحنا مش بنشارك بمحتوى وبنسيب الناس هي اللي تحكي عن قصصها بنفسها سواء بقى بمواقف إنسانية أو إنجازات أو منتجات حتى يعرضوها وبنشوف إن في تفاعل كبير أوي بيحصل مع أصحاب القصص دي وبنشوف برضو إن في ناس بتطلب مساعدة لصاحب القصة سواء مساعدات مادية أو عينية".

ويروي إسلام أن الجروب ساهم في توفير المساعدات للعديد من المواطنين، وخروج قصص كفاحهم للنور، متمنيا أن يساهم في إسعاد من حوله ودعم الشباب.

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