«ملفات ثقافية» يستضيف الكاتبة الروائية نهلة عبد السلام غدًا

يستضيف برنامج «ملفات ثقافية» الذي يعرض عبر قناة النيل الثقافية، الكاتبة الروائية والقاصة نهلة عبد السلام، للحديث عن جوائز الدولة وأبرز الفائزين بها، في الساعة الخامسة مساء الغد.يذكر أن الكاتبة الروائية نهلة عبد السلام قدمت للمكتبة العربية العديد من الأعمال الإبداعية مابين الرواية والقصة منها المجموعة القصصية (سبقها إليه) ومن الأعمال الروائية «كنا يوما» ورواية «عين عابد».