اتحاد أمهات مصر لـ خبلانة: نطالب بمناهج لذوى الاحتياجات الخاصة كالأسوياء

قالت منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، شاهيناز الشلقامي، إن هناك الكثير من المشكلات التي تتعلق بعدم وجود منصات خاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على النظام الحديث، ونماذج امتحانات لأبنائهم على المنصات الحديثة أسوة بالطالب العادي، موضحة أن طلاب أولى ثانوي ومصادرها المتوفرة على النظام الحديث بنظام الأوبن بوك، وهذا لا ينطبق على طلاب الدمج المطبق عليها النظام القديم، وبالتالي لا توجد لهم مصادر للأسئلة أو نماذج امتحانات على المنصات.وتابعت، عبر برنامج خبلانة المذاع على راديو "معاك" مع الإعلامي محمد كشك، قائلًا: "إنهم وصل إلي الاتحاد شكوى من أهالي طلاب أولى ثانوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنهم نفس كل حاجة عدا الامتحانات.كما ناشد اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، شركات أجهزة المحمول واللاب توب والحاسب الآلي بعمل عروض مخفضة لطلاب المدارس والجامعات، لمساعدة الطلاب الغير قادرين علي شراء هذه الأجهزة.