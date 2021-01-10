غلق قاعة أفراح لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بالمنيا (صور)

أكد الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم مساء اليوم إغلاق أحد قاعات الأفراح بحي شمال المدينة، خلال حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بالأعداد المحددة، حيث تم إغلاق القاعة بالشمع الأحمر لمدة أسبوع، مع تحرير محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية لصاحب القاعة.جاء ذلك خلال قيام نائب رئيس المدينة، يرافقه محمود طنطاوي مساعد رئيس حي شمال المدينة وقسم الاشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بحملة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والخاصة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.وأكد نائب رئيس المدينة على استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، مناشدا جمهور المواطنين بقيام كل بمسئوليته تجاه بلدنا الحبيب مصر وعدم التهاون بذلك الفيروس الذى يهدد العالم كله