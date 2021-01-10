سوريا تسجل 90 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية، الأحد، عن تسجيل ٩٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى ١٢٣٦٤حالة مؤكدة.وقالت وزارة الصحة في بيان مساء اليوم أنه تم تسجيل شفاء ٧٦ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٦٠٢٩ حالة شفاء وذلك وق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سونا".وأشارت وزارة الصحة السورية الى أنه تم تسجيل وفاة ٦ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٧٧٤ وفاة حتى اليوم.