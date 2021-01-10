آلاء خالد تبدع فى صناعة اللوحات من فن الأوريجامى (صور)

ورق وغراء وإبرة لف الورق تلك هي الأدوات التي يتمحور حولها حلم الفتاة العشرينية، في عمل لوحات فنية من قصاقيص الورق المقوي، واهتمت بالأعمال الفرعونية، لتبرز الحضارة المصرية، وطورت ذاتها بمشاهدة الفيديوهات عبر اليوتيوب، لتبدع في نسج لوحاتها.آلاء خالد، ذات الـ25 عامًا، تخرجت من كلية الأداب جامعة القاهرة قسم فلسفة، تقول: «من صغري بحب أجمع الورق وأعمل بيه لوحات فنية من الورق الملون، واشتغلت على نفسي، وعلمت نفسي بنفسي، هي موهبة وطورتها ومأخدتش كورسات نهائي، استعنت باليوتيوب، واشتغلت وحاولت أطلع أفكار من صور مختلفة، واهتميت بالشغل الفرعوني عشان أحط لمسة مصرية وأكون أول حد ينفرد بالشغل الفرعوني».تروي «خالد»، أن أسرتها كانت الداعم الأساسي لها في تنمية موهبتها، متمنية أن يكون لها براند وتمثل مصر بالفن الأورجامي الفرعوني، ويصبح لديها جاليري خاص بأعمالها.