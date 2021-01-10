تدهور الحالة الصحية لـ علي حميدة وحجزه بالمستشفى

يرقد المطرب علي حميدة هذه الأيام بإحدى المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية منذ أسابيع.ونشرت الصفحة الرسمية لـ"حميدة"، على "فيسبوك" عدة صور له وهو يرقد في المستشفى لإجراء بعض الفحوصات وعلق علي الصور: "إلى كل من هو محب وصادق في حبه للفنان على حميدة هو الآن يعيش في فترة تعب ومعاناة في مسقط رأسه بمطروح".وتابعت: "التعب الذي يعيشه حميدة ليس له أي علاقه بالكورونا ولكنه خلل في وظائف الكلى مع مضعفات في الحركة".