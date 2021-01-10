براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب عمال مخازن بدمياط الجديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات الصناعات الغذائية بدمياط الجديدة، وبراتب 1600 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال مخازن، على ألا يقل عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 20 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01068920666، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، دمياط الجديدة.