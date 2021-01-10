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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد توقف 3 سنوات.. السياحة تستعد لإطلاق حملتها الترويجية الجديدة

الأحد 10/يناير/2021 - 11:25 م
السياحة في مصر
السياحة في مصر
رامى حسين
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تبدأ وزارة السياحة والآثار إطلاق حملتها الترويجية الدولية الجديدة خلال شهر يوليو المقبل، لمدة 3 سنوات للأسواق المصدرة للسياحة لمصر بالخارج بعد توقف لـ3 سنوات منذ أطلقت حملتها الترويجية الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن هدف هذه الحملة هو بث رسائل إعلامية مناسبة لطمأنة وتشجيع السائحين على السفر وزيارة مصر، كما أنها ستعمل على الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة مع مراعاة ظروف أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في إطار تطبيق ضوابط السلامة الصحية والتعريف بما قامت به الدولة المصرية في هذا الشأن.

وتستعرض الدستور أبرز الحملات الترويجية التى أطلقتها الوزارة خلال الأعوام السابقة فمن عام2005 حتى 2008 أطلقت الوزارة حملة ترويجية لأسواق أوروبا تحت شعار الحملة الدولية: Egypt Nothing "Compares! وكان شعار الحملة الموجهة للأسواق العربية"نورت مصر ".

كما تم إطلاق حملة ترويجية متكاملة من 2009 حتى عام 2012 من وكان شعار الحملة الدولية: EGYPT where it all begins، وشعار الحملة الموجهة للأسواق العربية "مصر بداية الحكاية".

وفي الفترة من عام 2015 حتى عام 2018 أطلقت شعار حملتها الدولية: THIS IS EGYPT وشعار للحملة الموجهة للأسواق العربية "هي دي مصر".

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