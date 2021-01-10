الإحصاء: 13% تراجعًا في واردات مصر من تركيا خلال عام

سجلت واردات مصر من تركيا تراجعًا جديدًا إلى حدود 2.6 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 400 مليون دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.كما أظهر تقرير الإحصاء، أن صادرات مصر لتركيا بلغت 1.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 100 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.