ليلى طاهر ويوسف شعبان حب انتهى بالطلاق 3 مرات

تعد الفنانة ليلي طاهر واحدة من صاحبات الوجه المميز على الشاشة، فمنذ بداية عملها الفني وهي تتمتع بخفة الظل والهدوء والوجه الجميل المشرق، وتحمل قصة زواجها وانفصالها عن الفنان يوسف شعبان العديد من التفاصيل.وأول من اكتشف الفنانة ليلى طاهر وقدمها للشاشة كان المنتج رمسيس نجيب واختار لها أسم ليلي طاهر، من أسماء بطلات روايات إحسان عبدالقدوس، وكانت تجربتها الأولى في السينما عام 1958، من خلال فيلم "أبو حديد" الذي شاركها بطولته الفنان فريد شوقي.أسمها الحقيقي شرويت مصطفى من مواليد القاهرة عام 1939، وتخرجت من معهد الخدمة الاجتماعية قبل أن تلتحق بالعمل الفني، وإلى جانب التمثيل عملت كمذيعة مع بداية التلفزيون المصري عام 1960، وقدمت العديد من البرامج الناجحة.وتعددت زيجات ليلي طاهر فبينما كانت الزيجة الأولي للفنان يوسف شعبان كان هو الزواج الرابع في حياتها، فقد كان زواجها الأول من محمد الشربيني والد إبنتها الوحيدة وانفصلا لرفضه عملاها بالفن، والزواج الثاني كان من المخرج حسين فوزي وانفصلا بعد ثلاث سنوات فقط، بينما كان الزواج الثالث من صحفي، أما الزواج الرابع فقد كان من الفنان يوسف شعبان.احبت ليلي طاهر يوسف شعبان بشدة، وهو كذلك، وكان لقائهما الأول في العام 1964، في مسرحية "أرض النفاق"، وعلى المسرح بدأت الحكاية، ورغم رفضها المعلن للزواج مرة رابعة، إلا أنها لم تستطع المقاومة كثيرًا وأخذ يوسف شعبان زمام المبادرة وطلب منها الزواج وقبلت بالفعل.لم يمر وقتًا كبيرًا على الزواج حتى بدات سلوكيات يوسف شعبان تتغير وأصبح دائم التغيب عن المنزل في غير أوقات العمل بالاستوديوهات، وكان دائم السهر بصحبة اصدقائه وكان أخبار تواجده مع نساء أخريات تصل لمسامع زوجته، واحتدم النقاش بينهم وحين طلبت منه الطلاق لم يتردد، وهو ما تكرر ثلاث مرات حتى انفصلا للمرة الأخيرة عقب 4 سنوات من الزواج رغم حبهما لبعضهما البعض، وقد تزوجت ليلى طاهر مرتين أخرتين بعد انفصالها عن يوسف شعبان أحداهما من الملحن خالد الأمير والاخرى من خارج الوسط الفني.