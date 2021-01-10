الإمارات: هناك قضايا مع قطر لا تزال بحاجة للتعاون لحلها

أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، أن هناك تنسيق كامل بين الإمارات والسعودية ومصر.وشدد قرقاش عبر حوار له مع قناة "سكاي نيوز"، على ثقة أبوظبي في الدور السعودي لحل الخلافات بين دول المنطقة.وأشار الوزير الاماراتي إلى أنه لا يمكن تجاهل التهديدات لأمن السعودية، مشددا على أن أمن المملكة في صلب أمن الإمارات.وقال قرقاش إنه لا يمكن تجاهل الصواريخ التي تستهدف السعودية وتطلقها جماعة الحوثي باليمن من وقت لآخر.ونوه قرقاش بأن هناك قضايا مع قطر لا تزال بحاجة للتعاون لحلها، مشيرا الى أن عودة العمل الخليجي لمسيرته المعتادة قد بدأت.