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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يقود حملة ليلية مفاجئة بكفر الزيات وقطور وطنطا

الأحد 10/يناير/2021 - 11:04 م
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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ناشد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أهالي محافظة الغربية بالحفاظ على صحتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال الجولة المسائية المفاجئة التي قام بها المحافظ في مراكز قطور وكفر الزيات وطنطا، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ومواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية.

بدأت الجولة بتفقد مدينة قطور، حيث تابع المحافظ غلق المحال التجارية والورش في المواعيد المحددة لها، والتزام الجميع بارتداء الكمامات، موجهًا رئيس مركز ومدينة قطور بغلق وتشميع عددًا من المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي غير الملتزمة بمواعيد الغلق وبالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وفي مدينة كفر الزيات، وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بغلق وتشميع ٣ محال ألعاب إلكترونية بسبب تكدس الأطفال بداخلها دون الالتزام بأي إجراءات احترازية، كما وجه بغلق عدد من الورش الحرفية غير الملتزمة بمواعيد الغلق، وكذلك عدد من المحال التجارية غير الملتزمة بمواعيد الإجراءات الاحترازية.

كما شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة كفر الزيات برفع المخلفات بشكل دوري، وكذلك رفع كافة الإشغالات المتواجدة في شوارع المدينة والتنبيه على أصحاب المحال والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم واتباع الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق.

واختتمت الجولة بتفقد شوارع مدينة طنطا، حيث تابع المحافظ التزام العاملين بمحلات شارع ٣٠٦، ثم تفقد المحافظ شوارع كورنيش طنطا، الاستاد، البحر، النادي، نادي المعلمين، موجهًا حي أول طنطا بغلق وتشميع ٢ كافيه بشارع النادي لعدم التزامهم بنسبة الـ 50 % وتكدس المواطنين بهم.

رافق المحافظ خلال الجولة رؤساء مدن قطور وكفر الزيات ورئيسي حى أول وثان طنطا.
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

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