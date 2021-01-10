«المالية» تعلن نتائج طروحات أذون الخزانة

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يوم 12.90%، وأقل عائد 12.64% ومتوسط العائد 12.79%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين، وسجل أعلى عائد على الاذون أجل 357 يوم 12.94%، وأقل عائد12.50%، ومتوسط العائد12.87%، وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات.وسجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.12% وأقل عائد 13.90%، ومتوسط العائد 14.06%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.