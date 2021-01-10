فعاليات الحلقة الثانية من تدريبات «فن الإتيكيت» بتعليم أسوان (صور)

شهد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم بقاعة تدريبات ديوان المديرية، الحلقة الثانية من سلسلة تدريبات «فن الإتيكيت في مخاطبة القيادات التعليمية»، والتي كانت باكورة إنتاجها الأسبوع الماضي بتدريب عدد من مديري المدارس.واستهدفت أيضًا هذا الأسبوع مجموعة أخرى من مديري مدارس «التعليم المجتمعي - الإبتدائي - الإعدادي - الثانوي العام والفني» بإدارة أسوان التعلمية، وذلك بحضور جمال منصور منسق التدريب بإدارة أسوان، وعدد من مدربي الأكاديمية الأكفاء، وعلى رأسهم محاضرين تدريب اليوم وهم محمود النادي، ومحمد عبدالمنعم.وخلال كلمته قدم وكيل الوزارة الشكر للمدريين على حماسهم لتنفيذ التدريب ونشره على أوسع نطاق، وحثهم على الاستفادة من التدريب ونشره في مدارسهم بين جميع العاملين بالمدرسة.وطالب المتدربين بتسجيل أي ملاحظات على التدريب من شأنها تحسين التدريب من خلال التوسع في البنود التي يشملها التدريب، بغرض أن يفي بجميع العناصر التي يحتاجها المتدربين من واقع ممارستهم الحياتية داخل العمل، وكذلك تسجيل السلبيات ومناقشتها بغرض تفاديها أو معالجتها خلال التدريبات القادمة.وأكد وكيل الوزارة أن تدريب اليوم يعتبر الحلقة الثانية من سلسلة تدريبات تستهدف جميع العاملين بالحقل التعليمي، مضيفًا أن التدريبات المقبلة لن تكون بقاعة ديوان المديرية فقط بل بمختلف القاعات التدريبية الكائنة بالمدارس.وبناء على طلب منسق تدريب إدارة أسوان، بأن تكون هناك أيضًا تدريبات للمعلمين بالتوازي مع تدريبات المديرين، وذلك بناء على رغبة عدد كبير من المعلمين في حضور هذا التدريب، رحب وكيل الوزارة بذلك.وأكد على منسق التدريب التواصل والتنسيق مع المدربين لتوسيع نطاق التدريب وتوفير قاعات إضافية، والاتفاق هل سيكون التدريب مباشر أو أونلاين.جدير بالذكر، أن تدريب اليوم تناول عدة عناصر منها «إتيكيت التعامل الرسمى والاجتماعي - اتيكيت الحديث -اتيكيت الهيئة - اتيكيت الحفلات»، كما تناول كيفية التعامل مع الرؤساء والتعامل مع المرؤسين، وأهم قواعد الإتيكيت الواجب مراعاتها عند إدارة الاجتماع، بالإضافة إلى المكاتبات والرسائل وتعريفها وأنواعها والخصائص الجديدة للمكاتبات الإدارية وأغراض المكتبات الإدارية والصيغة الإدارية للمكاتبات، فضلًا عن التصميم المثالي للمكاتبات الإدارية.وانتهى التدريب بتناول الأخطاء الشائعة عند كتابة الرسائل الإدارية، وأهميه مراعاة المواصفات الشكلية في تصميم المكتبات الإدارية.