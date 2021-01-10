بعد إجرائها جراحة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد

كشف مصدر مقرب من الفنانة نجوى فؤاد آخر تطورات حالتها الصحية، بعد إجرائها لعملية جراحية في إحدى قدميها منذ فترة قريبة بداخل إحدى المستشفيات الخاصة.وأكد المصدر لـ"الدستور"، إلى أن الفنانة تتحسن صحتها تدريجيا وتمكث في منزلها طوال الوقت نظرا لعدم قدرتها على المشي بطريقة طبيعية بسبب العملية التي أجرتها مؤخرا، وتتابع مع الطبيب المعالج لها بشكل يومي.واحتفلت الفنانة نجوى فواد، الأربعاء الماضي الموافق 6 يناير، بعيد ميلادها الـ77، إذ ولدت في مثله عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات في مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.