تشميع إحدى الكافتيريات المخالفة بأسوان (صور)

نظمت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، مساء اليوم الأحد، بالتعاون مع شرطة المرافق، وضباط مباحث قسم أول أسوان، حملة موسعة على المقاهي والكافيهات للتفتيش حول تطبيقهم الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.وأسفرت الحملة عن ضبط وتشميع إحدي الكافتيريات بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان بالشمع الأحمر، نظرًا لمخالفتها القرارات التي فرضتها الدولة للحد من انتشار كورونا، وتم ضبط عدد من الشيش داخل المقهي، وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام إدارة الطب الوقائي على مستوى المحافظة.