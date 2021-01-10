رابطة الجامعات الإسلامية تنعي العميد الأسبق لـ«طب الأزهر»

نعت رابطة الجامعات الإسلامية برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الدكتور إسحاق عبد العال العميد الأسبق لكلية الطب جامعة الأزهر، أحد خبراء الرابطة المخلصين.وأكدت الرابطة في بيانها: "كان للراحل الغالي إسهامات متميزة في كثير من أعمال الرابطة في مصر وفي خارجها، خصوصا في مجال الفقه الطبي الذي تميز فيه، لاسيما وأنه كان -رحمه الله- يجمع بين الدراسة الطبية والدراسة الشرعية في الأزهر الشريف".وتقدمت الرابطة بخالص الدعاء إلى اللهَ سبحانه تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يتقبله في الصالحين، وأن يسكنه فراديس الجنان، وأن يُعلي قدره، ويفسح له في قبره، وأن يُنوره له، وأن يُنزل عليه وعلى جميع أمواتنا الضياءَ والنور، والفرحةَ والسرور".