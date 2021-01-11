إجمالى إصابات كورونا بموريتانيا 15512 حالة

ذكرت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، أن هناك 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالى إلى 15512 إصابة مؤكدة.وأضافت الوزارة - فى بيان بثته الإذاعة الرسمية - أنه تم شفاء 129 مصابا ليرفع الاجمالى إلى 13435، بالإضافة إلى وفاة شخص واحد ليرفع الإجمالي إلى 384 وفاة.