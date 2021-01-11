إجمالى إصابات كورونا بموريتانيا 15512 حالة
الإثنين 11/يناير/2021 - 01:36 ص
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ذكرت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، أن هناك 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالى إلى 15512 إصابة مؤكدة.
وأضافت الوزارة - فى بيان بثته الإذاعة الرسمية - أنه تم شفاء 129 مصابا ليرفع الاجمالى إلى 13435، بالإضافة إلى وفاة شخص واحد ليرفع الإجمالي إلى 384 وفاة.
وأضافت الوزارة - فى بيان بثته الإذاعة الرسمية - أنه تم شفاء 129 مصابا ليرفع الاجمالى إلى 13435، بالإضافة إلى وفاة شخص واحد ليرفع الإجمالي إلى 384 وفاة.