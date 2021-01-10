وفاة عميد كلية طب بنين الأسبق بالأزهر متأثرا بإصابته بكورونا

توفي الدكتور إسحاق عبد العال عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر الأسبق، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وكان الدكتور إسحاق عبدالعال يعالج بمستشفى الدعاة بمصر الجديدة التابعة لوزارة الأوقاف.يذكر أن عبدالعال، تولى منصب عميد كلية الطب بجامعة الأزهر عام 2014.