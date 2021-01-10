«الأوقاف» تهدي إندونيسيا 200 نسخة من معاني القرآن الكريم

أهدت وزارة الأوقاف اليوم الأحد، سفارة دولة إندونيسيا بالقاهرة 200 نسخة من معاني القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإندونيسية، لتوزيعها على الجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية بدولة إندونيسيا.كما أهدت الأوقاف، 75 طالبًا إندونيسيًّا من المسجلين على منحة مالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين في الأزهر نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الإندونيسية.يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم، وفي ضوء جهود وزارة الأوقاف في نشر ترجمات معاني القرآن الكريم.