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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير خارجية ألمانيا يصل القاهرة في زيارة رسمية

الأحد 10/يناير/2021 - 11:01 م
هايكوماس
هايكوماس
فاتن غلاب
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وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، في زيارة للبلاد تستغرق يومين، يشارك خلالها في الاجتماع الوزارى الرباعى فى إطار مجموعة ميونخ، الذى يضم وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، لاستكمال الجهود المستهدفة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى على أساس حل الدولتين. 

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن وزير الخارجية الألماني وصل برفقة وفد رفيع المستوى على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقبالهم عدد من العاملين بالسفارة الألمانية بالقاهرة ومسئولين بوزارة الخارجية.

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، يوم غد الاثنين، تنسيق المواقف المشتركة لوضع إطار عام يمكن الاستناد عليه لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وسط تحركات مصرية بتنسيق مع الأردن وفلسطين، لأجل حل سلمى وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين، ومن المقرر أن يعقد الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماع. 

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