محمود أبوالفيض: نراعي المصلحة العامة في اختيار شيوخ طرق الصوفية الجدد

أكد الدكتور محمود أبو الفيض، رئيس اللجنة القانونية بالطرق الصوفية، أن المجلس الأعلى للصوفية يراعي المصلحة العامة في اختيار شيوخ الطرق الجدد.وقال أبو الفيض في تصريح له إن المشيخة العامة للطرق الصوفية، بها قامات علمية ودينية كبيرة، يتم الاستعانة برأيهم العلمي والشرعي في جميع المشكلات التي تحدث داخل الطرق الصوفية.