عرض إماراتي جديد لـ حسين الشحات

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي الوحدة الإماراتي يرغب في التعاقد مع حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وذكرت صحيفة " الاتحاد" الإماراتية بأن نادي الوحدة يفاوض حسين الشحات في الميركاتو الشتوي الحالي.





وأشارت الصحيفة أيضًا بأن الوحدة يفاوض السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي الذي ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.





وارتبط عمر خربين مهاجم الهلال السعودي بالانتقال لنادي الزمالك، لتعويض الرحيل المحتمل لـ مصطفى محمد مهاجم الفريق.





وسبق لـ حسين الشحات اللعب مع العين الإماراتي قبل أن يرحل عنه تجاه النادي الأهلي مطلع عام 2019.







