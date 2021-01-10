5 ملايين جنيه لاستئناف أعمال مسجد المحلي برشيد

حولت وزارة الأوقاف مبلغ خمسة ملايين جنيه كدفعة عاجلة من مواردها الذاتية لمديرية أوقاف البحيرة مخصصة لمسجد المحلي برشيد لسرعة استئناف أعمال الصيانة والترميم بالمسجد.وبحسب بيان وزارة الأوقاف، يصرف المبلغ وفق المستندات المقدمة من وزارة الآثار القائمة على أعمال الصيانة والترميم بالمسجد.ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف ووزارة السياحة والآثار في الاهتمام بالمساجد الأثرية.