«أطلقها باشاغا».. «دفاع الوفاق الليبية» تعلن عدم علمها بـ«صيد الأفاعي»

أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم الأحد، أن هدفها الأساسي هو حماية الوطن، من خلال توحيد جهود المؤسسات الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب والتطرف ومحاربة الإتجار بالبشر عبر حدودها والجريمة المنظمة، حيث يخضع عملها لنظام محدد ودقيق مبنيٍ على تخطيط مسبق لأي عملية تقوم بها.كما أكدت وزارة الدفاع، في بيانها عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، أن كلًا من وزارة الدفاع وآمر المنطقة العسكرية الغربية، إضافة لآمر المنطقة العسكرية طرابلس، عدم إطلاعهم أو التنسيق المُسبق معهم بخصوص ما يطلق عليه عملية "صيد الأفاعي".وطالبت في السياق، الجهات ذات الاختصاصات الأمنية التنسيق المسبق مع الوزارة بمؤسساتها العسكرية والأمنية، لضمان الحصول على نتائج حقيقية تحقق الأمن والأمان لجميع المواطنين في بلدنا الحبيب، وتحفظ سيادة الوطن ومؤسساته.وفي وقت سابق من اليوم أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، عن عملية أمنيّة جديدة ستُطلقها الوزارة تحت مُسمّى "صيد الأفاعي".وأوضح باشاغا في بيان له، أنّ خطة العمليّة وضعتها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي والمنطقة العسكرية الغربيّة.وذكر أنّ العمليّة جاءت بسبب الخلل الأمني الذي خلفته حرب طرابلس ومدن المنطقة الغربية.ونوه إلى أنّهم طلبوا دعما دوليّا لهذه العملية، وأنه هُناك بالفعل عدد من الدول وعدت بدعم هذه العملية التي ستستهدف مهربي الوقود والبشر، ومروّجي المخدِّرات والمتطرّفين.