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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«آثار الإسكندرية» تُكرم أعضاء البعثة المصرية لحفائر كوم الناضورة

الأحد 10/يناير/2021 - 11:00 م
محمد متولي، مدير
محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية
هبه عويضه
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كرم محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم، أعضاء البعثة المصرية لحفائر كوم الناضورة لموسم الحفائر 2019 2020، والتي قامت بعملها بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، برئاسة الأثري تامر زكي رئيس البعثة المصرية للحفائر بمنطقة كوم الناضورة الأثرية بغرب الإسكندرية، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشارت البعثة إلى أن منطقة كوم الناضورة الأثرية تعد أحد أهم التلال التي تميزت بها مدينة الإسكندرية ورغم مرور التل بفترات وأحداث تاريخية مختلفة شاهدة على تاريخ مدينة الإسكندرية، إلا أن التل الأثرى لم يحظ بالقسط الوافر من الدراسات التاريخية والأثرية التى تتبع مراحل تكون التل وأسراره، ومن هنا كانت خطة البعثة المصرية تستهدف الوصول للنتائج العلمية التى تكشف الكثير من الحقائق حول تكون التل الأثرى والمراحل المختلفة التى مر بها وملامحه العمرانية والمعمارية عبر العصور.

هذا وأكدت نتائج العمل على أهمية موقع التل من الناحية العسكرية والتجارية للمدينة، ولا زال التل الأثرى الواقع فى قلب المدينة القديمة يخفى الكثير من أسراره، لذا كان علينا أن نعمل جيدًا للوصول لأفضل النتائج.

ومنطقة كوم الناضورة مسجلة بالقرار 2375 لسنة 1996 والتي تقع بشارع بحري بك قسم اللبان حي الجمرك الإسكندرية، وهي عبارة عن تل ترابي تراكمي ارتفاعه 25 م ومساحته 6 أفدنة، والتي كانت تعرف باسم «كوم وعلة» وهي تحتوي على عدد كبير من المباني الأثرية منها (ثكنة المأمور المصري، وثكنة المأمور الإنجليزي، وبرج كرة الزوال، ومرصد محمد علي، وبرج الإشارة أو ما يعرف ببرج الناضورة والذي يرجع لسنة 1926 ويبلغ ارتفاعها 24.5 ليكون أقصي ارتفاع أعلي البرج هو 50م، وصهريج مياه مكتشف 2007، بالإضافة لطابية القائد كافاريللي أحد قادة الحملة الفرنسية علي مصر).
«آثار الإسكندرية» تُكرم أعضاء البعثة المصرية لحفائر كوم الناضورة
«آثار الإسكندرية» تُكرم أعضاء البعثة المصرية لحفائر كوم الناضورة
«آثار الإسكندرية» تُكرم أعضاء البعثة المصرية لحفائر كوم الناضورة
«آثار الإسكندرية» تُكرم أعضاء البعثة المصرية لحفائر كوم الناضورة
«آثار الإسكندرية» تُكرم أعضاء البعثة المصرية لحفائر كوم الناضورة
«آثار الإسكندرية» تُكرم أعضاء البعثة المصرية لحفائر كوم الناضورة
«آثار الإسكندرية» تُكرم أعضاء البعثة المصرية لحفائر كوم الناضورة
«آثار الإسكندرية» تُكرم أعضاء البعثة المصرية لحفائر كوم الناضورة
«آثار الإسكندرية» تُكرم أعضاء البعثة المصرية لحفائر كوم الناضورة
«آثار الإسكندرية» تُكرم أعضاء البعثة المصرية لحفائر كوم الناضورة

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