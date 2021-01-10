بسبب المتأخرات.. تشميع 75 محلاً وورشة في السويس

نفذت حملة بمحافظة السويس قرارات تشميع لمحلات وورشة، خلال حملات استرداد مستحقات الدولة بالأسواق والورش بالسويس.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، لاسترداد حق الشعب وتحصيل مستحقات الدولة والمديونات المتأخرة المتراكمة على بعض مستحقي ومستأجري المحلات بالأسواق والورش، وبمتابعة الأستاذ خالد سعداوي السكرتير للمحافظة يستمر فريق العمل برئاسة العميد علاء إسماعيل مدير عام مشروع الأسواق والورش بمحافظة السويس ومسئولي الأسواق وشرطة المرافق بإغلاق وتشميع ٤٦ محلا بسوق الأنصاري وعدد ١٤ ورشة نجارة بمنطقة الورش، بالإضافة إلى إغلاق وتشميع ١٥ محلا بسوق المثلث، وذلك لعدم سداد المتأخرات المالية عليهم ومستحقات الدولة.وتستمر الحملات ضد المخالفين ويتم يوميا التنبيه على المواطنين أصحاب المحلات بسرعة سداد المتأخرات المالية، وإلا سيتم تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية.