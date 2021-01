«Me We».. صوت ترامب الجديد على السوشيال ميديا

شن مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك هجومًا حادًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: «تُظهر الأحداث المروعة في الساعات الأربع والعشرين الماضية بوضوح أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لتقويض الانتقال السلمي والقانوني للسلطة إلى خليفته المنتخب جو بايدن».وهناك الكثير من الأخبار أن الرئيس ترامب قد يلجأ إلى مواقع التواصل البديلة، ولعل أبرزها Me we الذي يعتبر الأشهر بين مواقع التواصل البديلة.وفي هذا التقرير نلقي الضوء على Me we الموقع الأشهر حاليا خاصة بعد لجوء الرئيس دونالد ترامب اليه.«تطبيق Me We»واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي ظهرت مؤخرًا وهو شبيه بالعديد من المواقع الأخرى مثل «فيس بوك وتويتر» وغيرهما من المواقع، لكن استطاع هذا التطبيق أن يستحوذ على ثقة عدد كبير من المستخدمين.ظهر أول مرة عام 2014 ويحاول التطبيق أن يتفادى العديد من الأمور التي لم تروق للمستخدمين في تطبيقات التواصل الأخرى مثل اختراق الخصوصية وغير ذلك من الأمور، وسرعان ما لاقى قبولا وترحيبا كبيرا من قِبل المستخدمين حيث وصل عدد التنزيلات الخاصة به نحو مليون تنزيل عبر متجر بلاي.مميزات التطبيق.. «لايطلب رقم تلفونك»يسمح تطبيق MeWe للمستخدمين القيام بمشاركة الوسائط المختلفة من صور وفيديو وغيرها من الأمور.التطبيق من التطبيقات المجانية تمامًا والتي يمكن تحميلها بكل سهولة عبر متجر بلاي أو آب ستور بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى دفع أي تكلفة مادية.يسمح تطبيق MeWe للمستخدم بإجراء الدردشات سواء كانت دردشات فردية أو جماعية مع إمكانية مشاركة الملصقات المختلفة.التطبيق حجمه صغير نسبيًا ولا يتجاوز 42 ميجا بايت، مما يجعلهُ خفيفا على الجهاز ولا يشغل مساحة كبيرة من الذاكرة.يعطي التطبيق المستخدمين مساحة مجانية 8 جيجا بايت لتخزين ما يرغبون فيه.لا يتطلب التطبيق من المستخدمين بيانات خاصة بهم مثل أرقام الهواتف أو الصور الشخصية.