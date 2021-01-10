رجائي عطية يتفق مع معيط على نظام الإقرار الإلكتروني للمحامين

اتفق رجائي عطية، نقيب المحامين مع محمد معيط، وزير المالية، على شرح تقنية الفيديو كونفرانس لشرح نظام الإقرار الإلكتروني للمحامين.قال عطية في بيان الأحد: "اتفقت الآن، مع الدكتور وزير المالية على قيام أحد المسئولين بالضرائب بعمل لقاء بيننا بتقنية الفيديو كونفرانس لشرح نظام الإقرار الإلكتروني لنتبين الحقيقة إزاء اختلاف الآراء لنحدد موقفنا على هذا الأساس وسيخطرني بالموعد لأبلغه للمحامين.. ثقوا أنني منكم ومعكم ومن المتفق عليه عدم المساس بالبروتوكول الموقع بيني وبين وزير المالية ووزير العدل".