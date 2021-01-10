رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلية السودانية تحذر من الاعتداء على جهات إنفاذ القانون

الأحد 10/يناير/2021 - 10:15 م
الداخلية السودانية
الداخلية السودانية
أ ش أ
طباعة
حذرت وزارة الداخلية السودانية، من مقاومة الإجراءات القانونية والاعتداء على جهات إنفاذ القانون ومحاولات الشروع في قتل أفراد القوات المكلفة بعمل قانوني، مؤكدة أن هذا السلوك المرفوض بشكل قاطع، سيقود حتما إلى اللجوء لأخذ الحقوق بالقوة بواسطة المواطنين، وبالتالي إشاعة الفوضى وانفراط عقد الأمن بشكل كامل.

وقالت وزارة الداخلية السودانية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن قوة من المباحث والتحقيقات الجنائية في مدينة عطبرة (في ولاية نهر النيل شمال الخرطوم)، قامت صباح اليوم، بمهمة لتنفيذ أمر تفتيش وقبض صادر من جهات الاختصاص على متهمين، حيث ألقت القبض على اثنين، وظلت باقي القوة مرابطة لتنفيذ أمر القبض علي المتهم الثالث.

وأضافت: "تجمع عدد من المواطنين أمام منزل المتهم، وحدث اشتباك ومقاومة للقبض عليه، من قبل المتهم والمواطنين، وعندها قام المتهم باستخدام القوة الجنائية لمقاومة القبض عليه، وسدد طعنة بسكين لمساعد في الشرطة، وحالته خطرة، كما أصيب عدد من أفراد القوة".

وأوضحت أنه "إزاء هذا التصعيد غير القانوني قامت القوة بتنفيذ ما يمليه عليها القانون في هذه الحالات مع تقدير الموقف الميداني، بإطلاق الرصاص مما أدى لوفاة المتهم وإصابة أربعة مواطنين تم اسعافهم".

وذكرت وزارة الداخلية، أنه "صاحب هذه الأحداث المؤسفة تجمهر أعداد من أهالي المتوفي، وبعض المواطنين وقاموا بإتلاف سيارة تابعة للشرطة، وسيارة ثانية لمواطن، بينما توجهت مجموعة أخرى إلى مقر المباحث الجنائية بغرض إتلاف المقر ومحتوياته".

وأعربت الشرطة عن أسفها لهذه الأحداث، مشددة على أنها ستقوم بإنفاذ القانون وفق ما هو منصوص عليه.

وحذرت من أن المساس بالمقار والممتلكات ينبغي ألا يكون هدفا لأي شخص أو مجموعة لما فيه من إهدار لحقوق المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي مظاهر انفلات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

«التعليم» تكشف ضوابط صرف الحوافز في فترة حظر كورونا

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

سر خوف عبد الوهاب من الحسد: «كان بيمسك الخشب دايمًا»

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

ليلى طاهر ويوسف شعبان حب انتهى بالطلاق 3 مرات

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«ملفات ثقافية» يستضيف الكاتبة الروائية نهلة عبد السلام غدًا

«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي

«البحث عن عازار».. جديد الكتب خان لـ نزار آغري

الانتحار المؤقت