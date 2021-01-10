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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي

الأحد 10/يناير/2021 - 10:23 م
مسابقتي تأليف النص
مسابقتي تأليف النص المسرحي
آلاء حسن
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أعلنت الهيئة العربية للمسرح في الدورة الثالث عشرة من مسابقتى تأليف النص المسرحي، والمسابقة العربية للبحث العلمى المسرحي، الدورة الخامسة لعام 2020، بمشاركة 258 نصًا قدمت لمسابقة تأليف النص المسرحى الموجه للكبار فوق 28 عامًا، و277 نصًا قدمت لمسابقة تأليف النص المسرحى الموجه للأطفال من 6 إلى 18 عاما لمشاركين من عشرين دولة عربية وأجنبية.

وجاءت أسماء الفائزين مسابقة تأليف النص المسرحى الموجه للأطفال في المرتبة الثالثة: الكاتبة دلال رشاد الأحمد من سوريا عن نصها "عصافير ملونة"، فى المرتبة الثانية: الكاتب معتز سعد بن حميد من ليبيا عن نصه "كتاب الأمنيات"، فى المرتبة الأولى: الكاتب محمد عبدالفتاح كسبر من مصر عن نصه "سيف الحارس".

الفائزون في مسابقة تأليف النص الموجه للكبار في المرتبة الثالثة، منحت هذه المرتبة مناصفة لـ: الكاتب على عبد النبى الزيدى من العراق عن نصه "دراما خيالية حدثت عام 2030"، الكاتب غسان على نداف من فلسطين عن نصه "جسر" فى المرتبة الثانية، الكاتب سعيد بودبوز من المغرب عن نصه "الحفارون وقادة الهرب"، فى المرتبة الأولى: منحت هذه المرتبة مناصفة لـ: الكاتب باسم قهار من استراليا عراقى الأصل عن نصه "برتقال" الكاتبة روعة أحمد سنبل من سوريا عن نصها "نقيق".

وتضم لجنة تحكيم مسابقة تأليف النص المسرحى الموجه للأطفال: أحمد الماجد العراق، عبيدو باشا لبنان، يوسف الحمدان البحرين، وتضم لجنة تحكيم مسابقة تأليف النص المسرحى الموجه للكبار: د. أسماء يحيى الطاهر مصر، د. جبار صبري العراق، د. عجاج سليم سوريا.

فيما جاءت النتائج النهائية فى مسابقة البحث العلمى المسرحى تتضمن أسماء الفائزين لهذه الدورة على النحو التالي: فى المرتبة الثالثة الباحث: محمد مصطفى عمر محمد من السودان عن بحثه الموسوم بـ"الأسلبة والنمطية وتحرر المسرح – جدلية الممارسة والتنظير: التجارب السودانية"، فى المرتبة الثانية، الباحث: أسامة سجيع ابراهيم من سوريا عن بحثه الموسوم بـ"التحرر بين المكان واللا مكان.. دراسة للفضاءات المسرحية فى ضوء الهيتروتوبيا"، فى المرتبة الأولى الباحث: عبد المجيد أُهرى من المغرب عن بحثه الموسوم بـ"بعيدا عن التنميط والتقليد قريبا من التحرر والتجديد: براديغمات المسرح العربى المعاصر".

وأعلنت الهيئة العربية للمسرح في الثالث من يناير 2021 قائمة النصوص التي احتلت المراتب العشرين في المسابقتين، وتدل القراءة للقائمتين على تنافس شديد بين الكتاب، فقد احتل اثنان وعشرون كاتبا المراتب العشرين في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، فيما احتل ثلاثون كاتبا قائمة العشرين في مسابقة تأليف النص الموجه للكبار.

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الثقافة

«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي

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